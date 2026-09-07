Río Seco vibra con las jóvenes promesas

El Mainz celebra su campeonato Cedida

El campo de Río Seco se convirtió durante toda la semana en una auténtica fiesta del fútbol. Y es que el recinto naronés acogió la undécima edición del Torneo Internacional Cidade de Narón-Gran Premio Deputación de las categorías alevín y benjamín en el que participaron 94 equipos y más de mil niños procedentes de España, Portugal, Alemania e Italia. De todos ellos, sobresalieron el Mainz O5 y el Deportivo de A Coruña, ya que ganaron.

Desde el primer momento se pudo comprobar que este torneo veraniego iba a sorprender a todo el mundo por el gran nivel de los clubes. Entre ellos, estaban equipos de la comarca como el Racing de Ferrol, el Portuarios, el Meiras, el Canido, el Ánimas, el Rápido de Neda, el Club de Campo, el As Pontes, el Galicia de Caranza, el Cedeira y el Narón O Freixo.

Imagen de un encuentro entre el Dépor y el Vitória Sport Clube Jorge Meis

Todos ellos disfrutaron de una experiencia única contra jugadores con mucho nivel y ante los que aprendieron mucho. Sin embargo, sólo el Galicia de Caranza, en benjamín, logró avanzar hasta octavos, aunque no pudieron avanzar más allá. Aun así, los pequeños del equipo ferrolano se mostraron contentos por todo lo que habían vivido. En ese momento, la competición, en las dos categorías, cogió un tono un poco más serio porque todos querían ganar, pero sólo uno podía hacerlo.

Después de muchos partidos muy reñidos, serían el Mainz, en benjamín, y el Deportivo, en alevín, los que triunfaron después de derrotar al Dépor y al Celta de Vigo. Asimismo, se jugaron los partidos por el tercer y cuarto puesto, ganando el Compostela al Real Oviedo y la Cultural Leonesa al Sporting de Gijón. Pero ahí no quedó la cosa, sino que se repartieron los premios al mejor jugador, que fueron para Pablo Rodríguez Araújo (Celta), en alevín, y Diego Freire Velo (Deportivo), y al mejor portero, que recibieron Lucas Díaz Vilariño (Deportivo) y Dajan Stojancic (Mainz).