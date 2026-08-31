El Gran Premio Deputación da Coruña cita en Río Seco al futuro del fútbol

Firma del convenio entre Deputación y Narón O Freixo Cedida

El campo de Río Seco se vestirá de gala para acoger desde este miércoles y hasta el domingo la undécima edición del Torneo Internacional Cidade de Narón de fútbol base, organizado por el Narón O Freixo. La competicón, destinada a las categorías alevín y benjamín, cuenta esta año con el impulso de la Deputación da Coruña, que aporta 90.000 euros a una de las citas más consolidadas del panorama deportivo de la provincia y le aporta su nombre, que pasará a ser desde ahora Gran Premio Deputación da Coruña.

Más de mil jugadores pertenecientes a 94 equipos representantes de clubes llegados de toda Galicia –con Deportivo y Celta como principales exponentes–, Asturias –el Oviedo participará en las dos categorías y el Sporting de Gijón presentará dos escuadras a la competición infantil– y otros puntos de España como León –que presentarán la Cultural Leonesa y el Quirinial– o Canarias –que estará representado por el Orientación Marítimo– estarán presentes en una cita que crece cada año en aspectos como son la participación, el público y la repercusión.

Pero el carácter internacional de este evento lo dan escuadras llegadas, por ejemplo, de Portugal (Oporto, Sporting de Lisboa, que acude por primera vez a Narón; Vitoria de Guimarães y Braga). Pero también de otras naciones como son Italia, que estará representada por el Pisa y el Perugia, o Alemania, que tendrá como competidor a la escuadra de categoría benjamín del Mainz 05.

Programa

Antes de que las fases finales de las categorías alevín den comienzo el viernes y se desarrollen durante todo el fin de semana en los cuatro campos habilitados por la organización, para la jornada de este miércoles está prevista la celebración de una fase previa del mayor de los grupos de edad. En él tomarán parte diferentes clubes de Ferrolterra en busca de una de las tres plazas que se ponen en juego para formar parte posteriormente en el cuadro final de esta categoría de edad.

Será el viernes, a partir de las 13.30 horas, cuando empiecen los partidos de la fase grupos de los dos segmentos de edad. Después, en función de la clasificación que se obtenga, los que quedan más abajo en la clasificación intervendrán el sábado por la tarde en el Grupo Plata, una fase de consolación que se prolongará hasta casi las 22.00 horas de la jornada.

Mientras, para el domingo están programados los partidos del Grupo Oro, en los que los mejores clasificados de la fase inicial se irán eliminando hasta llegar a las rondas finales, previstas para última hora de la tarde –las finales de las dos categorías están programada para las 19.49 horas–. De ahí saldrán los campeones de esta nueva edición de un certamen que gana peso a cada año que se celebra.