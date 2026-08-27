La exposición Fútbol por la Paz exhibirá en Exponav las camisetas de más de cien países

Camisetas de selecciones nacionales de fútbol CEDIDA

Más de un centenar de países estarán representados, a través de camisetas de sus selecciones nacionales, en Fútbol por la Paz, una exposición promovida por la Academia Española de la Diplomacia y LaLiga, con la colaboración de la Fundación Racing Club Ferrol, y que desde el próximo 3 de septiembre se podrá visitar en la sala Carlos III de Exponav.

Ese día, a partir de las 13.00 horas, está prevista la inauguración de esta muestra, que se podrá visitar hasta el domingo 13 del mes de septiembre y que podrá visitar de lunes a sábado entre las 10.00 y las 19.00 y los domingos de 10.30 a 14.30.

El objetivo de esta exposición es la de expresar a través del fútbol la importancia de la colaboración y el entendimiento entre países, al margen de las armas, con el diálogo como herramienta. Se trata de una muestra que pretende hacer valer la misión del fútbol como elemento integrador en un momento actual marcado por la cantidad de conflictos bélicos que se están desarrollando en diferentes partes del mundo.