O Val se queda fuera de la pelea por la Copa

Imagen de los capitanes antes de comenzar la segunda semifinal de la Copa Deputación de A Coruña Cedida

O Val pagó una mala primera parte, en la que encajó dos goles del Muxía, y se despidió en semifinales de la Copa Deputación de A Coruña que se disputó en Miño.

A pesar de ser el primer partido de pretemporada que disputaban ambos equipos, el nivel de intensidad fue muy alto desde el inicio, con el Muxía mordiendo la salida de balón de un conjunto valexo que era incapaz de pasar de medio campo sin tener que recurrir al pelotazo. Los pupilos de Álvaro Segura no se encontraban nada cómodos. Estaban sufriendo mucho y daba la sensación de que tarde o temprano llegaría el gol del equipo que en esta ocasión ejercía de local. Y así fue, pues en el minuto 9, después de una buena jugada por banda, el balón le llegó a Francisco Moreira, que batió por bajo a Marcos Rodríguez.

Ese tanto no hizo más que refrendar la sensación de superioridad de un Muxía que no perdía un duelo. Mordían en cada acción y salían victoriosos, mientras que los valexos permanecían impasibles. Por suerte, conforme avanzó el tiempo, se fueron asentando, sobre todo tras algunos cambios, y empezaron a llegar a la portería contraria, pero sin mucho peligro, como un disparo manso de Edgar García, que detuvo sin problemas Iván Bouzón.

Eso les dio energías renovadas, pues sabían que podían hacer daño. Eso sí, no se podían descuidar porque su rival era muy peligroso a la contra. De hecho, tras una buena jugada que no remató Yago Cobelo, estuvo a punto de llegar el segundo, pero el disparo de Ismael Márquez se fue muy desviado.

El partido había cambiado, ahora había mucha más igualdad y eso abría un nuevo escenario en el que O Val podía competir de tú a tú con un Muxía, que seguía teniendo más el balón, pero ya no podía avanzar con tanta claridad. Así aguantó el cuadro naronés hasta que en el tiempo de descuento, el cuadro local se encontró con un penalti cometido sobre Javier Rey. Los jugadores valexos no protestaron mucho, pues el derribo fue claro. Manuel Nogueira asumió la responsabilidad de lanzar y anotar, a pesar de que Marcos Rodríguez le adivinó la intención. Así, con este duro golpe llegó el fin de una primera parte en la que los de Segura no estuvieron cómodos.

Sin nada que perder

Esa situación cambió en la segunda mitad, puesto que los visitantes salieron sin nada que perder. Subieron líneas, apretaron a su rival y generaron más ocasiones en ese inicio más que en los primeros 45 minutos. Sin embargo, no tuvieron la puntería necesaria para acortar distancias.

Aun así, el equipo de Álvaro Segura lo siguió intentando ante un Muxía que empezó a contemporizar el encuentro, pues tenía no quería poner en peligro una ventaja que estuvo a punto de aumentar gracias a un lanzamiento lejano de Brais Rodríguez, que se marchó rozando el larguero.

Esa ocasión espoleó más al cuadro valexo, que estuvo a punto de marcar por medio de un centro-chut de Alejandro Fernández al que no llegó por poco Iván Pardo. El gol parecía estar muy cerca, pero no este se resistía. O Val parecía que tenía una maldición que no era capaz de romper. Además, el cansancio comenzó a pasar factura y aparecieron las molestias físicas. Incluso alguna más grave, como la que sufrió Iván Pardo, tras un fuerte golpe.

Esa acción bajó por completo el ritmo del partido, pues nadie quería lastimarse. Unos, el Muxía, porque todavía tenían otro partido que jugar, y otros, O Val, para seguir preparándose para su regreso a la Primera Futgal. Así, los minutos fueron pasando y el choque terminó con victoria local (2-0).