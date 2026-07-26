La Copa Deputación se disputará en Miño y en Pontedeume

Imagen de la presentación de la Copa Deputación Cedida

Después de varios meses de espera desde que O Val de Narón ganó las dos Copas de Ferrol, por fin ya sabe a qué oponentes se van a enfrentar en una Copa Deputación que se disputará en Miño y en Pontedeume, aunque en fechas distintas.

Por un lado, el conjunto masculino entrará en liza el 1 de agosto en Miño. Allí, se medirá, a partir de las 12.30 horas, al Muxía, que fue el campeón de la Copa da Costa. Previamente, a las 10.30 horas, se enfrentarán el ganador de la Copa Coruña, el San Tirso, con el de la Copa Sar, el Negreira.

El vencedor de este torneo, que se jugará todo el mismo día –las convocatorias son de 25 jugadores y habrá cambios ilimitados para favorecer el espectáculo–, participará en la Supercopa Deputación, en la que estarán representados los cuatro clubes que hayan ganado en los respectivos torneos provinciales. En este caso, quien se imponga en esta nueva competición disputará la fase previa de la Copa del Rey.

Copa femenina

Respecto a la Copa Deputación femenina, esta tendrá lugar el 5 o el 6 de septiembre en Pontedeume. Uno de esos días, O Val se verá otra vez las caras con el Muxía (12.30 horas), mientras que en la otra eliminatoria, prevista para las 10.30 horas, se medirán el Atlético San Pedro –campeón de la Copa Coruña– y el Xallas –Copa Sar–.

Asimismo, la Deputación indicó respecto a los premios que serán equitativos para las dos categorías. Así, los que se alcen con el título recibirán 5.000 euros, mientras que los segundos clasificados 4.000. Los semifinalistas, por su parte, recibirán 1.500.