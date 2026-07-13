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El Campus del Celta de Vigo comienza su actividad en Ares
El campo de Prados Vellos acoge cinco días en los que reinará el fútbol
Otro verano más Ares volverá a acoger el Campus de Verán del Real Club Celta de Vigo. Esta actividad, que comenzó este lunes a andar en el campo municipal de Prados Vellos, se prolongará hasta el viernes 17 de julio. En él, los niños de entre cinco y dieciséis años serán entrenados por personal del equipo olívico para que puedan seguir mejorando sus habilidades técnicas y tácticas, sin olvidarse de disfrutar de su gran pasión: el fútbol.
Asimismo, también pondrán el foco en el compañerismo, el trabajo en equipo y el respeto a los rivales. Como broche de oro a esos cinco días, todos los participantes podrán optar al premio Afouteza, que consiste en realizar un entrenamiento con la cantera del Celta.