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Los veteranos del CD As Pontes celebran su cuarta xuntanza
El primer equipo del club también acudió a esta reunión
Como viene siendo habitual en los últimos años, los históricos jugadores del CD As Pontes se reúnen para conmemorar todos los logros y los buenos momentos que pasaron en el club de la villa. Este año no iba a ser menos. A pesar de alguna baja de última hora, hubo la sorpresa de que los integrantes del primer equipo también acudieron a esta reunión en la que el calor, el buen ambiente y la diversión fueron los protagonistas.