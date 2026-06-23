Los veteranos del CD As Pontes celebran su cuarta xuntanza 

Foto de familia de todos los asistentes a la reunión del As Pontes

Como viene siendo habitual en los últimos años, los históricos jugadores del CD As Pontes se reúnen para conmemorar todos los logros y los buenos momentos que pasaron en el club de la villa. Este año no iba a ser menos. A pesar de alguna baja de última hora, hubo la sorpresa de que los integrantes del primer equipo también acudieron a esta reunión en la que el calor, el buen ambiente y la diversión fueron los protagonistas.