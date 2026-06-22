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+Fútbol

El San Sadurniño cumple su objetivo y jugará en la Primera Futgal

Al equipo de Nesy Otero le bastó con empatar en casa ante el Agra para subir

Redacción
22/06/2026 21:10
Los jugadores del San Sadurniño celebran el ascenso
Los jugadores del San Sadurniño celebran el ascenso
Daniel Alexandre
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Lo tenía metido entre ceja y ceja y no falló. El San Sadurniño defendió con uñas y dientes su ventaja en el partido de vuelta ante el Agron-Barcala, que se disputó en la villa y que se saldó con empate a uno. 

El conjunto de Nesy Otero sabía que tenía por delante una ardua misión, proteger el tanto de ventaja que consiguió en su visita a Negreira. Ninguno de sus pupilos quería fallar, pues ya se les había escapado dos veces el ascenso en la fase regular y no querían que les pasase una tercera vez. Por ello, salieron a por todas. 

Sin embargo, el camino hacia ese triunfo no iba a ser nada fácil, pues su rival salió a por todas para empatar la eliminatoria y conseguir esa ansiada meta. Así, durante la primera mitad se vio un partido muy disputado, en el que el gol pudo caer para cualquiera de los dos lados. Sin embargo, hubo que esperar hasta la segunda parte para verlo y este cayó del cuadro visitante, que se adelantó en el cincuenta por medio de Jonathan Martínez. Con todo, el tanto no hizo mella a la escuadra local, ya que apenas tres minutos más tarde empató por medio de Fernando Sedes, que transformó un penalti. A partir de ahí, el “Sansa” defendió con todo para asegurar esa igualada y así conseguir ese ascenso. 

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