El Galicia de Mugardos vuelve a Preferente

El Galicia celebró el ascenso por todo lo alto CEDIDA

Una sola temporada necesitó el Galicia de Mugardos para recuperar su puesto en Preferente. El equipo de A Pedreira, tras ser tercero en el grupo 1 de Primera y eliminar al Club do Mar de Caión en la primera eliminatoria de los playoffs de ascenso, hizo lo propio con el Gondomar para sellar el salto de categoría. Y es que, lejos de aferrarse a la ventaja mínima que había conseguido en la ida, la escuadra dirigida por Moisés Pereiro goleó en la vuelta para festejar el retorno.

A pesar de la igualdad que se registró en los primeros minutos de partido, el tanto con el que Alberto adelantó al Galicia le dio la tranquilidad de disponer de dos goles de ventaja en la eliminatoria. Sin embargo, en realidad eso lo que motivó fue la reacción de la escuadra local que, a pesar de no poder empatar antes de llegar al descanso, sí lo hizo al poco de empezar la segunda mitad del enfrentamiento.

Pero entonces el cuadro de Ferrolterra encontró en la efectividad ante la meta rival el argumento para sentenciar su ascenso. Así llegaron uno, dos y hasta tres goles más para dar forma a la goleada final que vuelve a la escuadra mugardesa a Preferente.