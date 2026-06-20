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+Fútbol

El San Sadurniño quiere conseguir, a la tercera, el ascenso a Primera Futgal

El cuadro naranja espera hacer valer la victoria conseguida en el partido de ida

Redacción
20/06/2026 23:36
Fútbol celebración San Sadurniño
El San Sadurniño viene de ganar fuera de casa
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¡Que a la tercera vaya la vencida! Eso es lo que el San Sadurniño espera que suceda en relación al ascenso a Primera Futgal en el partido que lo enfrenta al Agron-Barcala este domingo –18.30 horas, Piscina–. Después de que en la liga regular se le escapasen las dos primeras ocasiones de conseguirlo –en la primera, jugando en casa frente al Narahío, un triunfo le permitía dar el salto de categoría... pero no pasó del empate; en la segunda, jugando en Cariño, una igualada le bastaba para subir de división... pero perdió–, el cuadro de Ferrolterra se presenta al choque de vuelta con un gol de ventaja tras haber ganado en el ida.

Pero los antecedentes le hacen ser precavido. De hecho, aunque todo lo que no sea perder le dará el ascenso, el entrenador del cuadro naranja, Nesy Otero, no quiere oír hablar de nada que no sea ir a por la victoria. Y es que, a pesar de la derrota, el nivel dado por la escuadra de Negreira en el encuentro de ida de la serie no permite a la escuadra de Ferrolterra tomarse confianzas de cara a acabar dando el salto de categoría.

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