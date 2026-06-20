El Galicia de Mugardos defiende un gol de ventaja para ascender

El cuadro mugardés espera hacerr valer la renta conseguida en la ida Jorge Meis

Una ventaja de un gol se antoja escasa para que el Galicia de Mugardos no vaya precavido al partido de vuelta de la eliminatoria que lo enfrenta al Gondomar. Pero el nivel dado en el de ida, sobre todo en la primera parte, le hace presentarse convencido de que tiene nivel para conseguir el ascenso a Preferente en el partido que disputa este domingo –19.30 horas, As Gaiandas–. Solo necesita dar su mejor versión para, de esta manera, hacer valer la renta conseguida en A Pedreira y dar el salto a la categoría superior.

A pesar de que el rival acabó segundo la liga regular del grupo 6 y que en su plantilla se combinan nombres de proyección y jugadores con bagaje en categorías superiores, el Galicia de Mugardos demostró en el partido de ida que no tiene nada que envidiarle. Así que confía en que, con el paso de los minutos, sea capaz de hacer valer su dinamismo y juego combinativo para derrotar a un rival que apuesta por un juego un tanto más cerrado.

Aficionados

Además, el Galicia de Mugardos llegará a este partido respaldado por una buena cantidad de aficionados. Además de por los más de medio centenar que se desplazarán en el autobús fletado por el club, muchos otros lo harán en sus vehículos particulares. Será la manera de que la escuadra mugardesa no esté sola en un partido tan importante como es este.

Las bajas de los defensas Martín San Claudio –por razones labores– y Juan Lamigueiro –por cuestiones personales– no impiden que el cuadro de A Pedreira pueda presentar un once de garantías para hacer frente a un partido tan importante como es el de esta tarde.