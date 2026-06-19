Sonia Bermúdez, seleccionadora española femenina: “Estoy segura de que en el futuro saldrán grandes jugadoras de Galicia”

Sonia Bermúdez, en el centro, junto a Rey Varela Cedida

Vestida de corto, la seleccionadora española femenina, Sonia Bermúdez, junto a su ayudante, Iria Iturregui, y la directora de fútbol femenino de la RFEF, Reyes Bellver, presenció de manera activa la primera de las jornadas que el programa ‘Ellas jugan’ va a desarrollar en Galicia –este sábado está previsto que la caravana se desplace a Pontevedra–. “Son iniciativas que fomentan el deporte y desde la RFEF es un trabajo fundamental, se quiere acerca el fútbol a todas las niñas de España”, destacó la entrenadora antes de exponer la importancia de llegar a todos los lugares.

Más que hablar de la importancia de las mujeres en el desarrollo del fútbol, Bermúdez recordó que “el futuro está en tener una base para que las jugadoras pueden llegar a la elite. En España se está haciendo un gran trabajo, con todos los territorios, todos los clubes para que las jóvenes puedan llegar arriba”. Y entre ellas, las de Galicia –“una base muy buena”, destacó–, a las que este viernes vio en Ferrol y este sábado lo hará en Pontevedra para demostrar que “aquí se está trabajando muy bien, está fomentando la cantera y estoy convencida de que en el futuro van a salir grandes jugadoras de aquí”.

Todo para llegar a una selección absoluta que se prepara el Mundial que se va a celebrar en Brasil en 2027 y para el que España está clasificada. “Y en septiembre, a prepararlo”, dice.