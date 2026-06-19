Fútbol de ellas y para ellas en Ferrol

Cerca de setenta jugadores participaron en esta actividad Daniel Alexandre

Ni el intenso calor ni las fiestas de final de curso pudieron con las cerca de setenta menores que se acercaron a la plaza de la Constitución para participar en ‘Ellas juegan’ una actividad que la RFEF, en colaboración con la FIFA, desarrolla a través de cinco federaciones territoriales de España. En concreto, Ferrol fue uno de los escenarios escogidos por ser uno de los lugares de Galicia con menor número de licencias expedidas... pero que está en un importante desarrollo.

A lo largo de dos horas, las participantes pudieron disfrutar de la práctica del fútbol a través de partidillos, juegos, hinchables, un ‘chutómetro’... todo ello bajo la vigilancia de monitores que se encargaron de que todo transcurriese de una manera correcta. Fue una manera de promocionar el fútbol jugado por ellas para que, de esta manera, se siga haciendo un deporte más inclusivo... y Ferrol siga haciendo del deporte un arma de transformación social.

Imjagen de una de las acfividades realizadas Daniel Alexandre

Y atenta a todo estuvo la seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, junto a su ayudante, Iraia Iturregui, y la directora de fútbol femenino de la RFEF, Reyes Bellver, que examinaron el desarrollo de la jornada celebrada en Ferrol.