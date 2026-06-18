‘Ellas juegan’ llena este viernes la plaza de la Constitución de jóvenes jugadoras

El fútbol jugado por ellas tiene una gran repercusión en Ferrolterra

La plaza de la Constitución será el escenario en el que, entre las 17.00 y las 19.00 horas de este viernes 19 de junio, las niñas de 6 a 10 años que lo deseen –y también las de mayor edad que así lo quieran– participen en “Ellas juegan”, una iniciativa a la FIFA que la RFEF desarrolla en colaboración con cinco federaciones autonómicas para dar un paso más en la promoción y el desarrollo del fútbol jugador por ellas en escenarios con un amplio número de licencias, pero también con mucho margen de desarrollo en el futuro.

A través de diversas actividades –en la zona se instarán hinchables o un 'chutómetro'–, las participantes intervendrán en una actividad que, como recordó en su presentación el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, “quiere dar un paso más en la igualdad para construir un deporte más inclusivo, porque Ferrol cree que el depore es una herramienta de transformación social”.

En la jornada está prevista la presencia de la seleccionadora española femenina de la especialidad, Sonia Bermúdez, y también de su asistente principal, Irai Oturregui.