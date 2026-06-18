Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Fútbol

El Galicia de Mugardos organiza un viaje para animar al equipo en Gondomar

Aún hay plazas libres para un desplazamiento que es gratuito para los socios y que cuesta veinte euros para los que no lo son

Redacción
18/06/2026 14:14
Aficionados del Galicia de Mugardos, en el partido de ida
Aficionados del Galicia de Mugardos, en el partido de ida
JORGE MEIS
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Galicia de Mugardos organiza un viaje para animar al equipo en el partido de vuelta de la final por el ascenso a Preferente Futgal que lo enfrenta al Gondomar. Este encuentro se jugará a partir de las 19.30 horas del domingo en As Gaiandas y en él el cuadro que dirige Moisés Pereiro defiende el gol de ventaja que consiguió en la ida.

Las plazas son limitadas y los socios tendrán prioridad –para ellos el viaje es gratis–. Pero, en el caso de sobren plazas, los no abonados pueden anotarse en los perfiles del club en las redes sociales pagando veinte euros. La salida se realizará a las 16.30 horas del domingo desde el Concello de Mugardos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620