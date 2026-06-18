El Galicia de Mugardos organiza un viaje para animar al equipo en Gondomar

Aficionados del Galicia de Mugardos, en el partido de ida JORGE MEIS

El Galicia de Mugardos organiza un viaje para animar al equipo en el partido de vuelta de la final por el ascenso a Preferente Futgal que lo enfrenta al Gondomar. Este encuentro se jugará a partir de las 19.30 horas del domingo en As Gaiandas y en él el cuadro que dirige Moisés Pereiro defiende el gol de ventaja que consiguió en la ida.

Las plazas son limitadas y los socios tendrán prioridad –para ellos el viaje es gratis–. Pero, en el caso de sobren plazas, los no abonados pueden anotarse en los perfiles del club en las redes sociales pagando veinte euros. La salida se realizará a las 16.30 horas del domingo desde el Concello de Mugardos.