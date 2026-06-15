El San Sadurniño, un poco más cerca del ascenso a Primera

El San Sadurniño, celebrando una victoria Daniel Alexandre

San Sadurniño está un poco más cerca de tener, por primera vez en su historia, un equipo en Primera Futgal. La victoria lograda a domicilio por el equipo que lleva el nombre del municipio en el partido de ida de la eliminatoria que lo enfrenta al Agron-Barcala (0-1) lo sitúa en ventaja de cara al encuentro de vuelta de esta serie, que se disputará en el campo de la Piscina. En él, a la escuadra de Ferrolterra le llegará con no perder para dar el salto de categoría.

Un gol de penalti marcado por Fer Sedes antes de que se cumpliese el primer cuarto de hora le dio a la escuadra dirigida por Nesy Otero la tranquilidad necesaria para hacer frente a un rival incómodo –por su juego directo– y un escenario que no es el idóneo –por lo estrecho de un campo de Cepelo que, además, es de hierba artificial–. De todas maneras, el cuadro visitante mantuvo su renta con solvencia hasta llegar al descanso.

En cambio, en la segunda parte el cuadro local subió las líneas lo que, unido a la acumulación de efectivos en ataque, hizo que el partido se jugase cerca de la portería del San Sadurniño. Incluso, el hecho de quedarse en inferioridad numérica en los instantes finales, hizo que la escuadra local, beneficiado por cierta permisividad arbitral, apretase en busca del tanto del empate. Pero el San Sadurniño se defendió con orden y mantuvo un triunfo que espera que, a la tercera –ya tuvo dos ocasiones en la liga regular– le dé el ascenso.