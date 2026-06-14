Escasa ventaja para el Galicia de Mugardos (1-0)

Rafa Florin fue el autor del único tanto del encuentro Jorge Meis

Un gol, solo un gol, se llevará de renta el Galicia de Mugardos a Gondomar para el partido de vuelta de la eliminatoria en la que se juega el ascenso a Preferente. Es la ventaja lograda por la escuadra de Ferrolterra en un encuentro en el que se mostró superior en una primera parte en la que mereció más y en el que mantuvo el tipo en la segunda. Así que ahora tendrá que defender la conseguido en campo rival.

Enfrente del dinamismo del Galicia de Mugardos, el Gondomar trató de hacer valer su oficio para que el partido no saliese de su zona de control. Así que, aunque el cuadro local intentó llegar a la portería contraria y hasta dispuso de una ocasión más o menos clara en botas de Rafa Florin, su rival tenía la situación más o menos controlada, además de que cada vez que se estiraba a la portería contraria daba la sensación de generar peligro a su adversario.

Pero, cuando el encuentro parecía haber entrado en una fase de calma, las cosas cambiaron. Llegado el ecuador de la primera parte, una acción que parecía inofensiva se convirtió en el tanto que puso a la escuadra de Ferrolterra por delante después de que Rafa Florin remachase a la red un servicio de Berto desde la izquierda para traducir en el marcador las mejores prestaciones del Galicia.

El tanto, de hecho, le sentó bastante bien a la formación local, que a partir de ahí se sitió más dominador ante un adversario que no fue capaz de tirar entre los tres palos de la portería local hasta los cinco últimos minutos de la primera parte, mientras que el Galicia de Mugardos, que con el paso del encuentro pudo transitar mejor, dispuso de ocasiones claras para aumentar su renta en botas de Jesús Gabarre e Iago Seijo, pero no ninguno fue capaz de aumentar la renta que tenía.

Pocas ocasiones

Salió el Gondomar a la segunda parte con ganas de mejorar las prestaciones que había dado en la primera, pero a la vista de las intenciones de su adversario, el Galicia de Mugardos se aplicó para tener la situación bajo control. Así, bien asentado en su parcela defensiva, lo único que le faltaba a la escuadra de Ferrolterra era sacar provecho de los espacios que empezaba a dejar su contrario para hacer que la ventaja fuese mayor y su situación más cómoda.

Las cosas se fueron calmando con el paso de los minutos, pero ni el Gondomar fue capaz de dar un paso más en busca de la meta rival ni el Galicia de Mugados supo aprovechar sus acercamientos –solo un disparo de Julián Nieto que se marchó desviado apareció en su cuenta de ocasiones–, así que el choque siguió avanzando sin que nadie se acercase al gol.

Llegados al último cuarto de hora del partido, en el conjunto dirigido por Moisés Pereiro pesaba más el miedo a perder la renta que tenía que las ganas de aumentarla. Justo al revés que su adversario, que no quería que su desventaja fuese mayor, así que quiso apretar, pero no más de la cuenta. Así que los instantes finales del tiempo reglamentario no dejaron ver nada de demasiada importancia... y el encuentro se resolvió con la mínima ventaja para una formación local que tratará de defender en su visita a Gondomar.