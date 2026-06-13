Último escalón hacia el ascenso para el Galicia de Mugardos

El cuadro mugardés atraviesa por un buen momento Jorge Meis

Solo un peldaño le queda por subir al Galicia de Mugardos para alcanzar el objetivo que supone conseguir el retorno a Preferente un curso después de haber perdido la categoría. Y este escalón llega en forma de eliminatoria contra el Gondomar, segundo de la liga regular del grupo 6 de Primera, frente al que disputa el partido de ida de la serie este domingo –18.30 horas, A Pedreira–. El cuadro de Ferrol tratará de salir de él con un buen resultado de cara a resolver el objetivo la próxima semana en el encuentro de vuelta.

Haber eliminado al Club do Mar de Caión en la primera ronda de los playoffs confirma que el cuadro mugardés ha llegado en un buen momento al tramo decisivo de la temporada. Ahora le toca enfrentarse a otro rival que parece atravesar un momento dulce, como demostró con su goleada sobre el Ribadeo (3-0) para llegar a este punto del campeonato. Así que la escuadra que dirige Moisés Pereiro tratará de rayar a buen nivel tanto a nivel defensivo como ofensivo para estar más cerca de conseguir la victoria que encarrile la serie.

Con toda la plantilla en condiciones de hacer frente al partido salvo Martín San Claudio, ausente por motivos laborales, el Galicia de Mugardos espera mostrar su potencial para acercarse al objetivo. A ello lo ayudará también una afición que acompaña siempre a los suyos y que seguramente esta tarde llenará el campo de cara a acercarse al ascenso a la categoría en la que estaba la temporada pasada y a la que espera volver cuando antes para acompañar al Miño como miembro de la delegación local.