'Ellas juegan' llega a Ferrol para promocionar el fútbol femenino

Imagen de la presentación del programa 'Ellas juegan' CEDIDA

La promoción del fútbol practicado por ellas es el objetivo de 'Ellas juegan', iniciativa de la FIFA y la RFEF que tiene en Galicia -una de las cinco federaciones territoriales escogidas para desarrollar el proyecto- una de sus sedes. La actividad, de carácter lúdico-recreativo, se va a celebrar el próximo 19 de junio, entre las 17.00 y las 19.00 horas, en la plaza de la Constitución de Ferrol.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el presidente de la Federación Galega, Pablo Prieto, se encargaron de presentar una actividad para la que ambas entidades agradecieron mutuamente la colaboración. Se trata de una acción destinada inicialmente a niñas de entre 6 y 10 años pero también con la posibilidad que se unan mujeres de otras edades.

La propuesta 'Ellas juegan' recala en Ferrol porque esta delegación es, como recordó Pablo Prieto, una de las que tiene más número de licencias federativas... pero también de las que tiene mayor margen de mejora. El regidor ferrolano, mientras, recordó que este programa supone dar "un paso máis na igualdade e para seguir construíndo un deporte máis inclusivo".

Al no ser una actividad de carácter competitiva, está prevista la celebración de partidillos, juegos (se instalará un chutómetro) y más actividades para que la jornada sea una fiesta. Además, está prevista la presencia de la seleccionadora nacional, Sonia Bermúdez, y de su asistente, Iraia Iturregui.