El San Sadurniño se clasifica para la ronda decisiva para ascender a Primera

El equipo naranja, celebrando la victoria Daniel Alexandre

El Club de Fútbol San Sadurniño será el equipo que intente hacer que el nombre de este concello aparezca por primera vez en Primera Futgal. La victoria lograda sobre el Baio (3-1) en el encuentro de vuelta de la primera eliminatoria de los playoffs de ascenso le permite meterse en la ronda decisiva, la que en caso de superar le permitirá dar el salto de nivel.

Un gol al cuarto de hora de partido le dio a la escuadra de Ferrolterra la tranquilidad que necesitaba para no precipitarse. Por eso, la formación local pudo jugar con más profundidad, sobre todo a nivel ofensivo. Cuando el choque se “rompió” tras el descanso, los dos tantos que consiguió le permitieron tener margen aunque su rival marcase ya en el tiempo de prolongación y sembrase algo de incertidumbre en un rival que aguantó su renta.

Peor le fueron las cosas al Narahío que, tras el empate con el que había saldado el partido de ida contra el Agrón-Barcala, perdió en la vuelta (4-1) en un duelo en el que encajó al filo del descanso y, cuando estaba buscando la igualada en el tramo final, el contrario sentenció.