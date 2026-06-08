El Galicia de Mugardos se sitúa al borde de volver a Preferente

El Galicia de Mugardos, celebrando la victoria ante el Club do Mar CEDIDA

Una sola ronda separa al Galicia de Mugardos de regresar a Preferente. La victoria que consiguió, prórroga mediante, en el feudo del Club do Mar de Caión (1-3) le hizo superar la primera eliminatoria de los playoffs de ascenso a esa categoría. Así que ahora se enfrentará al Gondomar, segundo clasificado del grupo 6 de Primera Futgal, a doble partido –primero en A Pedreira– para dar salto de categoría.

Después del empate registrado en el encuentro de ida, y sabiendo que la clasificación obtenida en la liga regular no iba a influir en la resolución de esta fase, los dos contendientes sabían que tenían que ganar para conseguir el pase de ronda. Pero mientras que el Club do Mar se mantuvo más a la expectativa, el Galicia de Mugardos buscó más la portería contraria hasta adelantarse a pocos minutos del descanso gracias a un gol marcado por Rafa Florin.

Ocasiones

En la segunda mitad, y a pesar de que el guion del partido no cambió en exceso, una acción desafortunada hizo que Juan Lamigueiro introdujese un despeje en su propia portería para restablecer la igualdad en el marcador. Y, aunque a partir de ahí el Galicia de Mugardos tuvo ocasiones para resolver la serie ante un rival que, además, se había quedado en inferioridad numérica, no acertó a convertir ninguna y el encuentro se fue a la prórroga.

Ya en el tiempo extra, el cuadro mugardés hizo valer su superioridad para marcar antes del final de la primera parte da prórroga por mediación de Hugo Cartelle y sentenciar en el segunda con un tanto, el tercero del Galicia, obra de Noel. Así que ahora espera el Gondomar para regresar la próxima temporada a jugar en Preferente.