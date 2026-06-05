Las chicas se van de Copa

O Val, vigente campeón copero Jorge Meis

Llega a su fin, en la delegación ferrolana, la actividad para el fútbol jugado por mujeres con la disputa de la final de la tercera edición de la Copa Ferrol femenina. O Val B y Discalzas son los protagonistas de una final que se juega este sábado –19.00 horas, Río Seco– y con la que ambos pretenden poner broche de oro a una campaña que no ha sido negativa para ninguno en el campeonato del grupo 1 de Tercera de la Liga Galega Feminina –el cuadro valexo acabó cuarto y el cedeirés sexto, pero alejados ambos de las posiciones que conllevaban peligro de descenso y sí cerca de las de ascenso–.

Tres semanas después de que su equipo masculino se hiciese con el cetro copero de su género, ahora son las chicas de O Val –que esta vez juegan con su filial y no con su primera formación– buscan hacer un doblete que, además, significaría revalidar el título de la campaña pasada y confirmar un dominio que le hecho ganar todas las ediciones anteriores. Pero, sobre todo, el encuentro será la fiesta femenina del fútbol de Ferrolterra, una cita para la que la entrada es gratuita y que espera reunir una buena cantidad de gente para disfrutar de las evoluciones de dos de los mejores de la zona.

El ganador de este partido, además, se clasificará para disputar la Copa Diputación, una cita que se juega en unas fechas que no son nada cómodas para los equipos pero que, en cambio, ofrece unos premios económicos apetecibles para las entidades. Así que ambas formaciones buscarán la victoria en un partido que se jugará en un césped natural al que no están habituados y al que ambos hacen frente muy castigados físicamente por los meses de competición que llevan en sus piernas desde que empezasen a competir.

Referencias

Un empate en el estreno del campeonato liguero y un victoria valexa en el arranque de la segunda vuelta parecen imprimir a O Val B cierto favoritismo. Pero ninguno de los entrenadores comparte esa sensación. Al contrario, Jacobo Lamas, responsable de la escuadra naronesa, recuerda que en años anteriores el cuadro cedeirés no se la ha dado demasiado bien a las suyas y que, además, “en una final no hay favorito”. Así que, aunque reconoce que el cansancio de la temporada hace llegar a las jugadores justas de fuerzas, la ilusión está por encima de todo de cara a un encuentro que cree que se resolverá “por detalles en las dos áreas”.

Mientras, al frente del Discalzas Fran Bellas también reconoce que a estas alturas de temporada la condición física no es la óptima –de hecho, el equipo de Cedeira se presentó a varios de los últimos partidos con las jugadoras justas–, así que la ilusión es lo que le va a dar fuerzas. “Ademais, somos dous equipos parecidos”, reconoce para explicar que en una final como esta no hay favoritos. Así que está convencido de que lo que puede marcar las diferencias está en la “xestión individual dos nervios por xogar a final por vez primeira”.