El racismo vuelve a hacer presencia en el fútbol base de Ferrolterra

Imagen de un partido de alevines de fútbol EC

Uno de los siete torneos de convivencia de fútbol que ponen fin a cada temporada y que se disputaron el pasado fin de semana se tiñó de polémica. En concreto fue en el partido de alevines que jugaron el As Pontes y el San Pedro en el campo de O Beco, en Cedeira.

Un rifirrafe entre dos jugadores, con insultos de carácter racista, se trasladó después a las gradas con el enfrentamiento entre padres y más asistentes al encuentro. Incluso, se apunta a que un entrenador del club de As Pontes repitió el insulto racista, algo que desde la entidad se niega de manera taxativa. Esta circunstancia motivó que la Guardia Civil se personase en este escenario para tomar declaración de los hechos.

Después de que no se registrase ninguna denuncia , la competición se siguió disputando, aunque el San Pedro optó por retirarse de este torneo, mientras que el Eume Deportivo se negó a jugar el encuentro ante el cuadro pontés.

A partir de ahí se sucedieron los comunicados de diferentes clubes de Ferrolterra condenando el racismo en el fútbol base. Además, se habla de la creación de un protocolo para superar estos hechos.