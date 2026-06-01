Al Galicia de Mugardos le falla la efectividad para imponerse

El Galicia de Mugardos tuvo muchas ocasiones para marcar Jorge Meis

El Galicia de Mugardos tendrá que ganar en el Municipal de A Laracha para meterse en la segunda ronda de la fase de ascenso a Preferente. El empate con el que saldó la ida de la eliminatoria que lo enfrenta al Club do Mar de Caión (1-1), disputado en A Pedreira, hará que, puesto que el rival fue segundo en la liga regular del grupo 2 de Primera y el cuadro de Ferrolterra tercero, deba ganar a domicilio porque, en caso de que la prórroga que habría que jugar si los 90 minutos terminan con igualada finaliza también con empate, el pase sería para la escuadra de A Costa da Morte.

La falta de acierto de la formación que dirige Moisés Pereiro fue lo que lo privó de llevarse la victoria. Porque, a pesar de que la escuadra visitante imprimió más intensidad a sus acciones, las mejores ocasiones fueron para el Galicia de Mugardos. De hecho, Rafa Florin y Iker Fernández fueron los primeros en avisar hasta que, a poco menos de diez minutos para llegar al descanso, Vicente aprovechó una pelota suelta dentro del área para adelantar a su escuadra.

Las cosas no cambiaron demasiado tras el descanso, porque el Galia siguió teniendo ocasiones para ampliar su renta. Pero, cuando mejor le pintaba la situación, una acción puntual a balón parado permitió a un futbolista visitante cabecear la pelota al fondo de las mallas y establecer un empate que no reflejaba lo que se estaba viendo.

Estrategia

El empate en el marcador llevó al Galicia de Mugardos a apretar en busca de recuperar la ventaja en el marcador. Y, a pesar de que dispuso de ocasiones por medio de Cartelle o Alberto, no fue capaz de marcar y se tuvo que conformar con el empate a pesar de haber dominado.

Así que ahora la escuadra mugardesa deberá ganar en campo contrario para acceder a la siguiente eliminatoria, en la que se enfrentaría al ganador del cruce entre Ribadeo y Gondomar. Este emparejamiento también resolvió su partido de ida con una igualada a un gol para cada uno.