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+Futbol

Al Galicia de Mugardos le falla la efectividad para imponerse

El cuadro de Ferrolterra no pasa del empate frente al Club do Mar de Caión y deberá ganar en campo contrario para avanzar

Redacción
01/06/2026 15:15
Galicia de Mugardos
El Galicia de Mugardos tuvo muchas ocasiones para marcar
Jorge Meis
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El Galicia de Mugardos tendrá que ganar en el Municipal de A Laracha para meterse en la segunda ronda de la fase de ascenso a Preferente. El empate con el que saldó la ida de la eliminatoria que lo enfrenta al Club do Mar de Caión (1-1), disputado en A Pedreira, hará que, puesto que el rival fue segundo en la liga regular del grupo 2 de Primera y el cuadro de Ferrolterra tercero, deba ganar a domicilio porque, en caso de que la prórroga que habría que jugar si los 90 minutos terminan con igualada finaliza también con empate, el pase sería para la escuadra de A Costa da Morte.

La falta de acierto de la formación que dirige Moisés Pereiro fue lo que lo privó de llevarse la victoria. Porque, a pesar de que la escuadra visitante imprimió más intensidad a sus acciones, las mejores ocasiones fueron para el Galicia de Mugardos. De hecho, Rafa Florin y Iker Fernández fueron los primeros en avisar hasta que, a poco menos de diez minutos para llegar al descanso, Vicente aprovechó una pelota suelta dentro del área para adelantar a su escuadra.

Las cosas no cambiaron demasiado tras el descanso, porque el Galia siguió teniendo ocasiones para ampliar su renta. Pero, cuando mejor le pintaba la situación, una acción puntual a balón parado permitió a un futbolista visitante cabecear la pelota al fondo de las mallas y establecer un empate que no reflejaba lo que se estaba viendo.

Estrategia

El empate en el marcador llevó al Galicia de Mugardos a apretar en busca de recuperar la ventaja en el marcador. Y, a pesar de que dispuso de ocasiones por medio de Cartelle o Alberto, no fue capaz de marcar y se tuvo que conformar con el empate a pesar de haber dominado.

Así que ahora la escuadra mugardesa deberá ganar en campo contrario para acceder a la siguiente eliminatoria, en la que se enfrentaría al ganador del cruce entre Ribadeo y Gondomar. Este emparejamiento también resolvió su partido de ida con una igualada a un gol para cada uno.

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