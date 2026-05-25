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El Eume Deportivo celebra sus 75 años de vida... y va a por más

Directivos, jugadores, socios y aficionados estuvieron en un acto en A Gándara junto con el presidente de la Diputación

Redacción
25/05/2026 22:21
Imágenes de la celebración desarrollada en el campo de A Gándara
Imágenes de la celebración desarrollada en el campo de A Gándara
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El campo de A Gándara, en Pontedeume, fue el escenario en el que la Sociedad Deportiva Eumesa (hoy en día Eume Deportivo) celebró su septuagésimo quinto aniversario. A lo largo de la jornada del sábado, con música en directo, juegos, hinchables y demás sorpresas, la familia del club eumés –directiva, jugadores, familias, socios, aficionados y colaboradores– se reunió para reconocer su papel en la historia de uno de las entidades más veteranos de la comarca, ya que data de 1951, año en el que fue fundado.

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El presidente de la Diputación, entregando un obsequio
CEDIDA

Más de 700 socios y alrededor de doscientas licencias expedidas dan cuenta de la capacidad de movilización de una entidad que tiene un gran peso en la vida de Pontedeume. Como recordó Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña, estos clubes “cumpren unha función que vai moito máis aló da competición”. De hecho, el dirigente también expresó que “75 anos de historia son moitos. Detrás hai moitas persoas, familias enteiras vencelladas ao club, socios que permaneceron fieis e varias xeracións que fixeron do Eume Deportivo unha parte importante da vida de Pontedeume”.

En el acto también estuvieron el diputado de Deportes del órgano provincial, Antonio Leira, y el alcalde eumés, Bernando Fernández, que espera que la entidad tenga un largo futuro después de todo el camino ya recorrido.

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