O Val recupera su trono (0-2)

O Val levanta el trofeo que le acredita como campeón Daniel Alexandre

O Val hizo valer su experiencia para recuperar su trono en la comarca de Ferrolterra tras superar a una Cultural Maniños que lo intentó hasta el final.

Con un ambiente festivo, en el que ambas aficiones no dejaron de animar a sus jugadores, comenzó una nueva final de la Copa Ferrol, que se disputó bajó un cielo encapotado, pero con una sensación de humedad y calor que ya hizo mella en los jugadores desde el calentamiento. Aun así, nada más oír el pitido inicial, fue O Val el que decidió hacerse con el control del balón.

Se dedicó a moverlo de un lado para otro, buscando percutir por las bandas con Keko y Diego como principales armas, mientras que su rival, que durante muchos momentos empleó una línea de cinco, achicaba como podía ese empuje valexo, que no tuvo el premio del gol, ya que no estaban precisos en ese último pase.

Con todo, una vez sacudida esa presión inicial, el conjunto de Adrián Martínez también demostró que sabía hacer daño a través de la posesión. Tras una jugada de más de un minuto, el balón llegó a los pies de Miragaya, que filtró un pase para un Álvaro, que se lio en el regate y le arrebataron el balón cuando tenía a Brais solo para rematar. Ese acercamiento provocó ciertas dudas en el cuadro de Xaqui Rico, ya que tenía que estar muy pendiente de la espalda de su defensa.

Pero en ataque seguía siendo muy peligroso, sobre todo por medio de un Dieguito que estuvo a punto de marcar, pero Gonza sacó el balón en la línea. Parecía que el gol estaba a punto de llegar a favor del conjunto naronés pero no lo hizo, sino que casi lo recibe, ya que en una contra, Jaime, que se había sumado, mandó un balón que se colaba por la escuadra, pero Marcos, con una gran intervención, lo evitó. Esas dos ocasiones animaron aún más un encuentro muy disputado y que podía caer para cualquier lado.

Si en el campo todo era emoción, pasaba lo mismo en la grada, con ambas aficiones empujando a los suyos, pues querían ver goles o como mucho uno. Y este llegó tras un penalti cometido por Gonza, que transformó Emilio con cierto suspense. Esa diana hizo mella en la Cultural, que a punto estuvo de encajar la segunda, pero entre Mateo y el palo impidieron el tanto de Caste. Por suerte para los de Adrián Martínez, el descanso llegó a tiempo, donde buscaron rearmarse.

Sentencia

Y su charla en el entretiempo funcionó, pero apenas un minuto, que fue lo que tardó O Val en tener una doble ocasión con la que prácticamente encarrilar la final. Por suerte para los feneses y por desgracia para los naroneses, ni Brais ni Diego estuvieron acertados. Tampoco Cibrán, que estuvo a punto de aprovechar un rechace de Mateo, que sacó unos reflejos felinos para evitar esa oportunidad.

Después de esos tres sustos, la Cultural Maniños volvió a asentarse sobre A Pedreira, toda vez que el equipo de Xaqui Rico se tomó un pequeño respiro en el que buscó amasar más la posesión y hacer daño a través de los dos puñales que tenía por las bandas. Así, creó más peligro que su rival, por lo que Adrián Martínez, aprovechando la lesión de Julián, introdujo un doble cambio con el que meter piernas frescas y lanzarse más al ataque, porque el título se le estaba escapando de las manos.

Sus pupilos ganaron ese empuje que quería y se aproximaron con más peligro a la meta de Marcos, pero sin llegar a disparar. En ese empuje, descuidaron un poco las ayudas defensivas, pero tenían que hacerlo si querían ganar.

Sin embargo, no consiguieron ese tanto de la igualada, sino que se toparon con el 0-2. Después de un balón larguísimo de Cibrán a Diego, al que pareció no llegar, el extremo valexo peleó hasta el final y le consiguió arrebatar la bola a un Jaime que se durmió. Diego, en lugar de pecar de egoísta, le cedió el balón a un Rafa que remató a placer.

Esa diana puso las cosas mucho más claras para su equipo. Le dio tranquilidad y calma. Así, comenzó a jugar mucho más fluido y un poco con la ansiedad de su rival, que no era capaz de cortar las líneas de pase y cada vez se frustraba más. Eso le privó de aprovechar alguna ocasión clara, como la que dispuso Brais, que remató mordido un balón claro de Santi.

Aun así, la escuadra fenesa lo siguió intentando, como en una falta directa del propio Brais, que Marcos se la quitó de encima u otro lanzamiento a balón parado de Adrián que fue directamente a las manos del meta naronés. Esas fueron las últimas ocasiones que hubo en el partido, pues poco después el árbitro pitó el final y O Val celebró una nueva Copa Ferrol. La segunda en las tres finales seguidas que disputó.