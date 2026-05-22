Mugardos busca a su sucesor

O Val perdió la final de la última edición de la Copa Ferrol Jorge Meis

Después de otro año con muchos partidos, la temporada está próxima a acabarse. Mientras que bastantes equipos ya se pudieron ir a disfrutar de unas merecidas vacaciones, hay otros que tienen que seguir jugando, bien para disputar un playoff de ascenso o como es el caso de O Val y Cultural Mañiños para dictaminar quien será el nuevo campeón de la XXV Copa Ferrol (18.30 horas, en A Pedreira).

Ambos conjuntos quieren dejar atrás una campaña en la que no lograron su principal objetivo, la salvación. El conjunto fenés, que se estrenaba en Preferente, no tuvo un curso fácil. Debido a su inexperiencia, se le escaparon varios partidos que resultaron claves para que el equipo dirigido por Adrián Martínez no prolongase su estancia en la categoría. Aun así, no realizó un mala temporada, consiguiendo cuatro victorias y seis empates para sumar un total de 18 puntos.

Mientras, su rival, O Val, también descendió después de estar luchando hasta prácticamente el final. Y es que a falta de dos jornadas, el cuadro entrenado por Xaqui Rico fue cuando confirmó su descenso. Aun así, su equipo continuó igual hasta cerrar la liga con una contundente victoria por 6-1 frente al Dubra. Una situación que le dará mucho ánimo para afrontar una final de la Copa Ferrol, que no le es nada extraña.

El conjunto valexo jugará, por tercer año seguido, el partido por el título. Su racha comenzó de la mejor manera, proclamándose campeón tras vencer al Miño –el otro representante que hubo este año en Preferente y el único que logró la permanencia– por 1-0 gracias a un gol en la prórroga de un Manuel Pol, que continúa en el conjunto naronés.

En cambio, la segunda experiencia, la de la año pasado, fue más amarga, pues a pesar de jugar casi en casa –la final se disputó en los campos de A Gándara–, cayó frente a un Galicia de Mugardos por 3-1 después de unos primeros treinta minutos en los que los pupilos de José Luis Fontao arrasaron a un rival que buscó reaccionar, especialmente en el segundo tiempo, pero al que le fue prácticamente imposible debido al alto nivel mostrado por la formación verde.

Toque dulce

Ahora, mientras la escuadra mugardesa, que está en su camino para retornar a Preferente, busca su sucesor en su propio campo, A Pedreira, O Val quiere volver a ese camino del triunfo y cerrar este año amargo y triste con un título que pueda poner el toque dulce a 2026.

De igual manera, como aseguraron ambos entrenadores, ninguno ve un claro favorito a pesar de esa experiencia, pues en una final puede pasar de todo. Además, los dos confirmaron que se presentan con muchas bajas después de un ejercicio extenuante. Aun así, todos los jugadores que entren en liza darán su máximo para poder levantar un título y poder vivir la fiesta del fútbol comarcal.

Además, servirá para confirmar el dominio de O Val en este derbi, ya que en liga ganó un partido y empató otro, o si por el contrario la Cultural Maniños vencerá por primera vez al cuadro valexo y sea en el duelo más importante.