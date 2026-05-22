La pizarra de la gran final

O Val juega su tercera final copera consecutiva JORGE MEIS

Ya se encuentran Cultural Maniños y O Val en la cuenta atrás de cara a la final de la Copa Ferrol de aficionados que los enfrenta este sábado en el campo de A Pedreira. Los dos equipos fueron dos de los tres representantes de la delegación ferrolana en el campeonato liguero del grupo 1 de Preferente y, a pesar de que ambos acabaron perdiendo la categoría, los dos esperan cerrar la temporada con una alegría que palíe en parte el mal sabor que dejó la pérdida de la división con varias semanas de antelación.

Así lo confirman los entrenadores de las dos escuadras, Adrián Martínez (Cultural Maniños) y Xaqui Rico (O Val), que encaran con los efectivos justos el duelo con el que se pondrá el punto final a un curso extenuante. Pero, sobre todo, confían en el que el encuentro sea una fiesta del fútbol comarcal como ha sido en todas ediciones que se jugaron.

Adrián Martínez: “Lo más importante es que le quitemos la pelota” La Cultural Maniños no ha conseguido la permanencia en Preferente Futgal en su primera temporada en la categoría pero, al menos, Adrián Martínez ha dotado al equipo de un sello basado en la combinación.



¿Cómo llega la Cultural Maniños a esta final de la Copa Ferrol?

Muy ilusionado. Después de una temporada que ha sido difícil y que se ha saldado con el descenso de categoría, esperemos que esta final nos dé una pequeña alegría a lo que ha sido esta campaña.



¿Cómo cree que va a ser el partido en el que se juega el título?

Creo que va a ser un partido emocionante. Los primeros minutos serán de tanteo en los planteamientos, pero poco a poco los dos equipos irán a por la victoria con sus estilos bien marcados, con ocasiones para los dos cuadros.



¿Se puede hablar de favorito en un encuentro como es este?

Es difícil. Somos dos equipos que nos conocemos mucho, que llegamos en situaciones similares y, aunque estemos condicionados por las bajas y el estado anímico derivado del resultado de la liga, el partido va a estar muy igualado aunque ellos tengan la experiencia de haber jugado las dos últimas finales de la Copa Ferrol.



¿Qué virtud de la Cultural Maniños le puede hacer daño al rival?

Nuestra arma puede ser la paciencia con balón. Conseguir quitársela al rival puede ser nuestra mayor ventaja y esperemos estar precisos cuando tengamos la posesión para así poder generar daño.



¿Qué supone para usted a nivel individual este partido?

Es mi primera final de Copa Ferrol como entrenador y la encaro igual de ilusionado que cuando era jugador. Y ganarla me daría energías para hacer frente a las próximas temporadas con mucha ilusión.

Adrián Martínez, entrenador de la Cultural Maniños Emilio Cortizas

Xaqui Rico: “Será determinante mantener la portería a cero” Después de estar toda la temporada luchando por escapar de la zona de descenso, a de dos jornadas del final los pupilos de Xaqui Rico claudicaron. Pero la Copa aparece ahora para desquitarse.



¿En qué momento se presenta su equipo a disputar este partido?

Es verdad que llegamos algo justos, porque la temporada se nos ha hecho muy larga al pelear por la permanencia hasta casi el final. Pero con ganas de jugar y ganar esta final para acabar la temporada con un buen sabor de boca.



¿Qué tipo de partido cree que va a ser el que se juegue esta vez?

Espero una final igualada entre dos equipos a los que les gusta mucho jugar la pelota. Quizás la Cultural Maniños es un poco favorito porque tuvo más tiempo para preparar partido, pero me espero un encuentro que se decida en algún detalle. Espero que se un duelo de desgaste físico, porque ahí puede estar nuestra oportunidad, además del acierto en las ocasiones.



¿En una final como esta no hay favoritos para hacerse con el título?

A un partido no demasiado. Además, somos dos equipos que lo hemos pasado mal esta temporada, que se nos ha hecho larga. La Cultural Maniños puede ser un poco favorita porque nosotros llegamos muy justos de efectivos... pero el que salga lo va a dar todo.



¿Cómo O Val le puede hacer daño al adversario en este encuentro?

Sobre todo, por la ambición que tenemos, porque los chavales están muy motivados ante este tipo de partidos. A partir de ahí, somos un equipo que genera ocasiones, así que habrá que tener acierto y mantener la portería a cero.



¿Qué supone para usted a nivel individual este partido?

Como un partido para disfrutar... la tercera final copera consecutiva.