El Club do Mar de Caión, primer rival del Galicia de Mugardos en su camino a Preferente

A Pedreira será el escenario del comienzo de esta eliiminatoria CEDIDA

El Club do Mar de Caión será el rival ante el que el Galicia de Mugardos empiece el camino hacia el retorno a Preferente. Así lo determinó el sorteo de la fase de ascenso a esta categoría celebrado este jueves en la sede federativa, con la presencia de los doce equipos que acabaron en la segunda y tercera posición de los seis grupos en que está dividida la Primera Futgal.

Esta eliminatoria, que se empezará a disputar la próxima semana, comienza para el Galicia de Mugardos con el partido que se disputará en el campo mugardés de A Pedreira. La vuelta, prevista para el fin de semana del 6 y 7 de junio, tendrá lugar en feudo contrario. A partir de ahí, el ganador de este cruce se enfrentará al vencedor de la serie en la que se verán las caras Ribadeo y Gondomar –el segundo y tercer fin de semana de junio– y el ganador será el que logre el ascenso.

También se llevó a cabo el sorteo de la fase de ascenso a Primera Futgal, en la que San Sadurniño y Narahío, que quedaron segundo y tercero en la clasificación del grupo 3 de Segunda Futgal, intentarán ser los primeros de su municipio en llegar a la categoría.

Para ello, el Narahío se medirá al Agrón-Barcala en un serie que comenzará la semana que viene en el campo de A Veiga y que se resolverá una semana después en terreno rival. Mientras, el San Sadurniño empezará su actividad jugando en el campo del Baio, escuadra a la que recibirá la semana que viene en el terreno de juego de la Piscina. Los vencedores de estas dos eliminatorias lucharán después en la definitiva por el ascenso a Primera.