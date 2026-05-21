El Club do Mar de Caión, primer rival del Galicia de Mugardos en su camino a Preferente
San Sadurniño y Narahío también conocieron sus rivales para dar el salto a Primera Futgal
El Club do Mar de Caión será el rival ante el que el Galicia de Mugardos empiece el camino hacia el retorno a Preferente. Así lo determinó el sorteo de la fase de ascenso a esta categoría celebrado este jueves en la sede federativa, con la presencia de los doce equipos que acabaron en la segunda y tercera posición de los seis grupos en que está dividida la Primera Futgal.
Esta eliminatoria, que se empezará a disputar la próxima semana, comienza para el Galicia de Mugardos con el partido que se disputará en el campo mugardés de A Pedreira. La vuelta, prevista para el fin de semana del 6 y 7 de junio, tendrá lugar en feudo contrario. A partir de ahí, el ganador de este cruce se enfrentará al vencedor de la serie en la que se verán las caras Ribadeo y Gondomar –el segundo y tercer fin de semana de junio– y el ganador será el que logre el ascenso.
También se llevó a cabo el sorteo de la fase de ascenso a Primera Futgal, en la que San Sadurniño y Narahío, que quedaron segundo y tercero en la clasificación del grupo 3 de Segunda Futgal, intentarán ser los primeros de su municipio en llegar a la categoría.
Para ello, el Narahío se medirá al Agrón-Barcala en un serie que comenzará la semana que viene en el campo de A Veiga y que se resolverá una semana después en terreno rival. Mientras, el San Sadurniño empezará su actividad jugando en el campo del Baio, escuadra a la que recibirá la semana que viene en el terreno de juego de la Piscina. Los vencedores de estas dos eliminatorias lucharán después en la definitiva por el ascenso a Primera.