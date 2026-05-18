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Diario de Ferrol

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+Futbol

Pleno de victorias para los equipos locales de Preferente

La última jornada del campeonato liguero, además, fue muy prolífica en cuanto a goles

Redacción
18/05/2026 13:33
Fútbol. Eume Deportivo contra Miño
El Miño fue el mejor clasificado de los de la delegación local
Emilio Cortizas
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Con pleno de victorias cerraron los equipos de la delegación ferrolana el campeonato liguero del grupo 1 de Preferente Futgal. Aunque ninguno de ellos se jugaba nada –el Miño, el mejor clasificado, ya estaba salvado y solo aspiraba a mejorar su posición; O Val y Cultural Maniños, por su parte, ya estaban descendidos–, todos ellos aprovecharon el hecho de jugar en casa para sumar los tres puntos que había en juego.

La jornada, además, fue especialmente prolífica en cuanto a goles. Sobre todo en el partido que enfrentó al cuadro fenés y al Sofán, que acabó con un resultado final de 7-5. Después de llegar al descanso con empate a dos, la segunda parte se convirtió en un carrusel de tantos del que la Cultural Maniños, que casi siempre estuvo por delante, se acabó adjudicando la victoria.

También hubo muchas dianas en el choque O Val-Dubra, que ya estaba salvado y que terminó con triunfo para la escuadra naronesa por un abultado resultado de 6-1. Mientras, el Miño derrotó al Negreira, una de las formaciones que va a luchar por el ascenso (3-2).

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