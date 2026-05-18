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+Futbol

El Galicia de Mugardos cumple ante el Olímpico y luchará por el ascenso a Preferente

El equipo de Ferrolterra sabrá el jueves quién es su primer rival en los playoffs

Redacción
18/05/2026 19:58
El Galicia de Mugardos, celebrando su victoria
El Galicia de Mugardos, celebrando su victoria
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Al Galicia de Mugardos le llegaba con empatar frente al Olímpico en la última jornada de la liga regular del grupo 1 de Primera Galicia para clasificarse para las eliminatorias de ascenso a Preferente Futgal. Pero, respaldado por una gran cantidad de aficionados, la escuadra de Ferrolterra resolvió con autoridad su pase al ganar por 4-0. Por eso finalizó el campeonato en la tercera plaza, la última que da acceso a la lucha por dar el salto de categoría.

Un gol de Rafa Florín allanó el camino a la victoria para la formación dirigida por Moisés Pereiro. En realidad, el equipo mugardés completó la mejor primera media hora de la temporada, aderezada con un segundo gol, obra de Iker Fernández. Y, por si esto no fuese suficiente, un tercer tanto, marcado por Julián Nieto en el tiempo de prolongación, dejó el partido visto para sentencia porque, además, el rival apenas tuvo ocasiones.

De ahí que la segunda mitad discurriese plácidamente para los intereses del Galicia de Mugardos, que completó su goleada gracias a la diana de Noel cuando quedaban cuatro minutos para el final de un encuentro que acabó siendo más cómodo de lo que esperaba que fuese.

Ahora, el jueves sabrá contra qué rival empieza el camino hacia el ascenso a Preferente –puede ser de cualquiera de las provincias gallegas–. El conjunto de Moisés Pereiro tendrá que superar dos eliminatorias, a doble partido, para lograr el ascenso a la categoría que perdió la temporada pasada.

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