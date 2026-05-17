El Numancia de Ares logra el ascenso a Primera Futgal

Imagen del Numancia de Ares en un partido de esta temporada CEDIDA

Finalmente será el Numancia de Ares el equipo de la delegación ferrolana que jugará la temporada que viene en el grupo 1 de Primera Futgal. La victoria con la que, con motivo de la última jornada liguera, saldó su visita al Miño B (0-2), unida a la derrota cosechada por el que era líder, el San Sadurniño, en el Municipal de Cariño (2-0) le permitió acabar el campeonato en la primera posición, con 68 puntos, uno más que los que consiguió su rival por el título. Mientras tanto, el Narahío acabó ante la tercera plaza tras perder en A Veiga ante el Narón (3-4).

De todas maneras, las dos escuadras pertenencientes al concello de San Sadurniño tendrán la ocasión de ascender a Primera Futgal en las eliminatorias que se disputarán a partir de la semana que viene y cuyo sorteo se va a celebrar en la jornada del lunes 18. Las escuadras de Ferrolterra se enfrentarán en estos playoffs a los segundos y terceros clasificados de los grupos 1 y 2 de la categoría y tendrán que superar dos eliminatorias para dar un salto de categoría inédito en un equipo de este municipio.