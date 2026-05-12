Ortigueira se estrena con un segundo puesto en A Nosa Champions

El equipo del Ortigueira antes de un partido Cedida

El pasado fin de semana, Vilagarcía de Arousa acogió la segunda jornada de A Nosa Champions, una competición organizada por la Real Federación Galega de fútbol en la que participó, como es habitual, el equipo Genuine del Racing de Ferrol y, además, se estrenó el Ortigueira. Los dos conjuntos disfrutaron de unos días de convivencia donde reinó el buen ambiente y la competitividad bien entendida.

Además, la casualidad hizo que los dos representantes locales quedasen encuadrados en el mismo grupo, junto con el Pabellón Ourense y el Racing Villalbés, y abriesen ellos la veda de los partidos. En este derbi comarcal, los de Ortigueira se impusieron al cuadro verde tras un duelo muy disputado y que se saldó con un marcador de 3-4. Los goleadores ferrolanos fueron Jonathan Da Conçeiçao, Álex Vidal y Ramón Arias, mientras que Manuel Jiménez marcó los cuatro goles de su equipo.

A pesar de la alegría por esa victoria, el conjunto encabezado por Andrés López y Zoila Blanco no pudieron prolongarle ante el Pabellón Ourense, ya que sucumbieron por 1-5, siendo Abel Freire, el único goleador de la comarca. Tampoco le fueron mejor las cosas al Racing, que cayó ante el Villalbés por 0-2 tras un duelo muy disputado en el que el conjunto lucense aprovechó un minuto mágico para anotarse la victoria.

Sin nada que perder, el conjunto de la ciudad naval fue a por todas en el último encuentro ante el combinado de Ourense, que había ganado sus dos compromisos previos. Aunque los verdes lo intentaron, cayeron por 2-4 a pesar de los goles de Ramón José Arias y Manuel Balado. En cambio, su vecino de Ortigueira acabó su participación con un empate a cero ante el equipo de Vilalba, algo que le sirvió para finalizar en la segunda posición en la clasificación en un estreno que no pudo ser mejor. Ahora, esta semana, la villa acogerá la tercera jornada de esta gran competición.