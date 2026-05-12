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Futbol

Mugardos, sede de una nueva edición de la Copa Ferrol

A Pedreira sustituirá a A Gándara como el escenario en el que se disputará la final entre O Val y la Cultural Maniños

Redacción
12/05/2026 20:49
O Val ya disputó la final de la Copa Ferrol el año pasado
O Val ya disputó la final de la Copa Ferrol el año pasado
Jorge Meis
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Después de varios años celebrándose la fiesta del fútbol de Ferrolterra en los campos de A Gándara, estos darán un paso al lado, al menos esta temporada, y no acogerán la final de la Copa Ferrol. En su lugar, será el campo de A Pedreira, situado en Mugardos, el nuevo sitio escogido para continuar con esta gran celebración de este deporte. 

En este nuevo partido por el título de rey de la comarca se enfrentarán dos viejos conocidos, O Val y la Cultural Maniños. Ambos conjuntos coincidieron este año en el Preferente, categoría en la que lucharon hasta el final por no descender, pero ninguno pudo lograr ese objetivo. Ahora, esperan que este entorchado alivie un poco ese sufrimiento. 

El duelo, que comenzará a las 18.30 horas del sábado, también supondrá una oportunidad para resarcirse al equipo de Xaqui Rico, que el año pasado cayó ante el Galicia de Mugardos. Mientras que el próximo lunes se conocerá la fecha y horario de la final femenina, que disputarán O Val B y el Club Deportivo Narón. 

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