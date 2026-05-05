Una gran experiencia para los racinguistas Lois y Alejo Martínez

Alejo y Lois, momentos antes de uno de los partidos del campeonato RFGF

La cantera del Racing de Ferrol continúa dando alegrías a la entidad verde y además por partida doble. El pasado fin de semana el club estuvo de celebración pues el equipo alevín de fútbol 8 –formado por Marco Oggiano, Adri Fernández, Leo Vázquez, Hugo Montero, Guille Soto, Adán Gil, Pablo Rozados, Bruno Montero, Álex Mantilla, Mario Quintián, Pablo Pérez, Álvaro Tenreiro, Lois Martínez, Aarón López, Alejo Martínez y Manu Embade– se proclamó campeón de la Primera Gallega tras ganar 24 partidos y empatar uno sólo.

Como premio, el conjunto ferrolano disputa este sábado en Laracha el Provincial, torneo en el que ha quedado encuadrado en el grupo A junto al Deportivo, Victoria, Compostela y A Piringalla. Los dos primeros se medirán en las semifinales en busca de lograr la clasificación para el Campeonato Gallego. Esa, sin duda, fue la primera gran alegría para la casa ferrolano, pero no la única, puesto que dos de esos alevines, los hermanos Martínez, Lois y Alejo, fueron convocados por Galicia para disputar el Campeonato de Selecciones Autonómicas (CESA) sub 12 que tuvo lugar en Benidorm.

Esta dupla, que se perdió el título con sus compañeros, vio una gran experiencia al enfrentarse a combinados de las distintas regiones nacionales. El equipo dirigido por Lalo Suárez, aunque hizo todo lo posible para luchar por el título, no consiguió pasar de la fase de grupos debido al gran nivel de sus oponentes. Aun así finalizaron terceros. Los locales comenzaron su andadura con una contundente victoria frente a Melilla (5-0), selección ante la que marcó Lois.

A continuación se midieron al País Vasco, frente al que cayeron por 4-1. A esa derrota le siguió el empate a cero contra Madrid, mientras que cerraron su participación con una victoria contra Navarra (3-1). Sin duda, una gran fin de semana para el Racing de Ferrol.