O Val certifica su descenso tras no pasar del empate ante el Cidade de Ribeira (2-2)

O Val, durante el partido ante el Cidade de Ribeira Jorge Meis

Lo que se esperaba que fuera una victoria que lo acercase a la permanencia en Preferente Futgal, en realidad fue un empate ante el Cidade de Ribeira (2-2) que condena a O Val al descenso. Los triunfos logrados por otros rivales directos por la continuidad en la categoría, unidas a su igualada, dejan al cuadro valexo a siete puntos de la zona de salvación a falta de solo dos jornadas para el final, lo que provoca su caída a Primera Futgal.

No empezó bien el partido O Val, que a los pocos minutos vio cómo su rival se adelantaba. Y, aunque no tardó en conseguir el empate gracias al tanto de Caste, entre la veteranía de la escuadra visitante y un par de decisiones polémicas, el conjunto naronés no logró ponerse por delante hasta casi el descanso con un resultado que era insuficiente.

Las cosas se volvieron a poner mal para los intereses de la formación rojiblanca al encajar otro gol al poco de reanudarse el juego. A partir de ahí, el cuadro de Xaqui Rico presionó en busca de las dianas que le diesen la victoria, pero en realidad solo fue capaz de marcar uno por medio de Pablo Leonardo ya en el tiempo de prolongación, pero ya no hubo opción de pasar del empate, certificando así su pérdida de categoría.

De los otros locales, el Miño perdió en su visita al Betanzos (2-1) y la Cultural Maniños cayó en casa ante el Negreira (0-6).