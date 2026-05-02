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+Futbol

El Racing de Ferrol juvenil se despide con un Arosa a obrar el milagro

Los visitantes todavía pueden seguir en División de Honor si ganan y tienen otros resultados positivos

Redacción
02/05/2026 13:29
Imagen de archivo de un partido del Racing juvenil
La formación verde quiere demostrar su mejoría en esta recta final
Patricia G. Fraga
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El Racing juvenil se despide de su afición y lo quiere hacer mostrando la gran progresión que ha vivido en esta recta final. Una mejoría que, si bien no les ha servido para conservar su plaza, sí para marcharse con un sabor menos agridulce. 

No será un duelo nada fácil el que se dispute el domingo en O Pote –16.30 horas–, ya que enfrente tendrá a un Arosa al que todavía le salen las cuentas para seguir en División de Honor. Los arousanos, antepenúltimos, tienen que ganar a los verdes y esperar noticias de sus inmediatos predecesores, Compostela y Montañeros, para que al menos uno de los dos equipos que se miden este domingo puedan celebrar su salvación.

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