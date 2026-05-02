El Racing de Ferrol juvenil se despide con un Arosa a obrar el milagro

La formación verde quiere demostrar su mejoría en esta recta final Patricia G. Fraga

El Racing juvenil se despide de su afición y lo quiere hacer mostrando la gran progresión que ha vivido en esta recta final. Una mejoría que, si bien no les ha servido para conservar su plaza, sí para marcharse con un sabor menos agridulce.

No será un duelo nada fácil el que se dispute el domingo en O Pote –16.30 horas–, ya que enfrente tendrá a un Arosa al que todavía le salen las cuentas para seguir en División de Honor. Los arousanos, antepenúltimos, tienen que ganar a los verdes y esperar noticias de sus inmediatos predecesores, Compostela y Montañeros, para que al menos uno de los dos equipos que se miden este domingo puedan celebrar su salvación.