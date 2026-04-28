O Val cae y se jugará el continuar en Preferente en las últimas fechas
Pleno de derrotas para los representantes locales en la última jornada disputada
Pleno de derrotas para los representantes de la delegación ferrolana en el grupo 1 de Preferente Futgal. Ninguno fue capaz de sumar en sus partidos de la trigésimo primera jornada del campeonato, así que a O Val –el único que todavía tiena cosas en juego– le complica un poco más su situación de cara a las tres últimas fechas de la liga regular.
El cuadro valexo puso fin al tramo de campeonato en el que se enfrentó consecutivamente a los mejores del grupo con la visita al Órdenes, quinto clasificado. Y durante la primera parte mantuvo el tipo hasta que un tanto de la escuadra ordense a la media hora le permitió llegar al descanso en ventaja.
En la segunda parte, el equipo local amplió su renta y, a pesar que O Val redujo distancias con un gol de penalti, el Órdenes sentenció con un tercer tanto. Este resultado amplía a cinco la desventaja que tiene con las plazas de permanencia y reduce el margen de error de cara a las tres últimas fechas, en las que se enfrentará a rivales directos por el objetivo de la permanencia.
En cuanto a los otros representantes locales en la competición, la derrota sufrida por el Miño en su feudo ante el cuarto clasificado, el San Tirso (1-4), no lo saca de la novena posición en la que se encuentras, sin opciones para nada. Mientras, la ya descendida Cultural Maniños encajó una estrepitosa goleda en su visita el Betanzos (9-1), que se puso por delante ya en el primer minuto del compromiso.