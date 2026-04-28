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+Futbol

O Val cae y se jugará el continuar en Preferente en las últimas fechas

Pleno de derrotas para los representantes locales en la última jornada disputada

Redacción
28/04/2026 01:33
fútbol entre el Galicia de Caranza y O Val
Xaqui Rico es el entrenador del cuadro valexo
Jorge Meis
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Pleno de derrotas para los representantes de la delegación ferrolana en el grupo 1 de Preferente Futgal. Ninguno fue capaz de sumar en sus partidos de la trigésimo primera jornada del campeonato, así que a O Val –el único que todavía tiena cosas en juego– le complica un poco más su situación de cara a las tres últimas fechas de la liga regular.

El cuadro valexo puso fin al tramo de campeonato en el que se enfrentó consecutivamente a los mejores del grupo con la visita al Órdenes, quinto clasificado. Y durante la primera parte mantuvo el tipo hasta que un tanto de la escuadra ordense a la media hora le permitió llegar al descanso en ventaja.

En la segunda parte, el equipo local amplió su renta y, a pesar que O Val redujo distancias con un gol de penalti, el Órdenes sentenció con un tercer tanto. Este resultado amplía a cinco la desventaja que tiene con las plazas de permanencia y reduce el margen de error de cara a las tres últimas fechas, en las que se enfrentará a rivales directos por el objetivo de la permanencia.

En cuanto a los otros representantes locales en la competición, la derrota sufrida por el Miño en su feudo ante el cuarto clasificado, el San Tirso (1-4), no lo saca de la novena posición en la que se encuentras, sin opciones para nada. Mientras, la ya descendida Cultural Maniños encajó una estrepitosa goleda en su visita el Betanzos (9-1), que se puso por delante ya en el primer minuto del compromiso. 

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