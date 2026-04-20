O Val no se rinde y continúa su lucha por la permanencia

Xaqui Rico es el entrenador del cuadro valexo Jorge Meis

No se rinde O Val en su lucha por la permanencia en Preferente Futgal. A pesar de que el calendario lo llevó a enfrentarse consecutivamente a varios de los mejor clasificados en el grupo 1, la victoria con la que saldó el partido que lo enfrentó en el campo de Sinde al Sofán (2-1) le permite ganar un puesto en la clasificación de este certamen. Este resultado, además, lo sitúa a solo cuatro puntos de las plazas que dan la permanencia en la categoría a falta de cuatro jornadas para el final del campeonato de la regularidad.

Las cosas, sin embargo, no empezaron bien para la escuadra naronesa, que cuando se acababa de cumplir el primer cuarto de hora de duelo vio cómo su rival se adelantaba en su única llegada del partido –una acción a balón parado–. Pero, a pesar de este contratiempo, el conjunto naronés no dejó de intentarlo y encontró recompensa en el tramo final, cuando su rival se había quedado en inferioridad numérica, gracias al acierto de Rafa Couce y Caste, que dejaron los tres puntos en Sinde y, de esta manera, las opciones de permanencia.

Sobre todo porque, a pesar de que el próximo rival vuelve a ser un inquilino de la zona alta de la clasificación como es el Órdenes, los tres rivales ante los que acabará el campeonato (Cidade de Ribeira y Dubra en casa; Sigüeiro a domicilio) son directos en la lucha por seguir en la división.

Derbi

En cuanto a los otros dos representantes que la delegación ferrolana tiene en la categoría, el derbi que enfrentó a Cultural Maniños y Miño en el campo de O Pote se resolvió con victoria para los visitantes (0-1) gracias al tanto marcado por Jaime Leira a poco para llegar al descanso. Ese gol fue el que marcó la diferencia entre ambas escuadras en un partido en el que el conjunto local, a pesar de haber consumado ya su descenso, no se dejó ir e hizo méritos para haber sumado, al menos, un punto.

Pero la eficacia de la formación dirigida por Mario David Pérez fue la que terminó marcando las diferencias en el resultado, ya que el cuadro fenés dispuso de ocasiones para empatar el partido. Sin embargo, su falta de acierto se tradujo en otra derrota para una escuadra que ya está pendiente de jugar la final de la Copa Ferrol.