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+Futbol

La Cultural Maniños certifica su descenso con otra derrota más

O Val cae goleado en su visita al líder, el Lalín, y ve la zona tranquila a seis puntos

Redacción
13/04/2026 21:59
Campo de O Ramo partido de fútbol entre el Barallobre y O Val
Caste marcó el tanto de O Val ante el Lalín
Daniel Alexandre
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La primera experiencia de la Cultural Maniños en Preferente Futgal llegó a su fin con la derrota que sufrió ante el Puebla (1-3). A pesar de adelantarse en los primeros minutos con un tanto de Gonza, su rival le dio la vuelta al resultado ya antes del descanso con dos goles y sentenció con el tercero en el tramo final del choque. De esta manera, a falta de cinco jornadas para el final del campeonato, los 17 puntos que lo separan de la zona de permanencia hacen imposible eludir las cuatro últimas plazas, las que condenan al descenso.

Tampoco pintan las cosas demasiado bien para O Val, que en esta parte del calendario tan exigente cayó goleado en su vista al líder Lalín (4-1). Tras goles encajados antes del intermedio ya le complicaron las cosas a la escuadra naronesa, que después de recibir otro tanto acabó marcando el del honor por medio de Caste a diez minutos para el final del tiempo reglamentario. Este resultado lo lleva a mantenerse en la penúltima plaza, ahora a seis puntos de las posiciones de dan la permanencia en la categoría.

Triunfo

El único de los representantes locales que compiten en el grupo 1 de la categoría y que saldó su partido con victoria fue el Miño, que derrotó de manera holgada al Dubra (3-0). A pesar de adelantarse en los primeros minutos gracias a un gol de Pablo Lourido, la escuadra dirigida por Mario David Pérez no fue capaz de sentenciar hasta los últimos, momento en el que dos goles de Rubén Lozano le dieron el triunfo a la escuadra miñense, que así se mantiene a la décima posición, con la salvación virtualmente conseguida.

Así que las formaciones de Ferrolterra ven cada vez más cerca un final de curso que no resulta nada positivo.

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