Victoria y Galicia se hicieron con los títulos en A Pedreira

Imagen de uno de los partidos de categoría alevín JORGE MEIS

Victoria (en las categorías prebenjamín y alevín) y Galicia de Mugardos A (en la benjamín) fueron los ganadores de la undécima edición del Torneo Concello de Mugardos de fútbol 8, que se desarrolló entre el jueves y el sábado de la semana pasada en el campo de A Pedreira. La actividad, en la que cada día competía una categoría (empezando por los más pequeños) reunió a alrededor de dos millares de personas, entre familiares y jugadores de clubes llegados de la comarca, de provincias de A Coruña y Lugo y de otros puntos como Valladolid.

Los participantes en este evento –catorce equipos en la categoría prebenjamín, 17 en la alevín y veinte en la alevín– disputaron primero una fase de grupos de la que los mejor clasificados accedieron a las eliminatorias por el título. Mientras, los que no quedaron tan bien en este tramo inicial participaron en una fase de consolación posterior.

Resolución

Por categorías, en la prebenjamín el Victoria accedió a la Fase Oro tras ganar dos partidos y empatar el otro. En los cruces, el cuadro herculino derrotó en cuartos de final al Galicia de Mugardos (0-6), en semifinales el Atlético Arteixo (1-2) y en la final al Narón Freixo (0-5). En este segmento de edad, el título de la Fase Plata fue para el Orillamar A, que se impuso en la gran final a O Val por un claro 4-0

En cuanto a la competición benjamín, el Galicia de Mugardos A, tras ser segundo en su grupo, derrotó en cuartos al Victoria A (3-1), en semifinales a la Sarriana (4-2) y en la final a O Val con autoridad (6-2). La victoria en la Fase Plata de este grupo de edad fue para el Marino de Mera, que derrotó en la final al Racing Villalbés (3-0).

Por último, en el cuadro alevín, el Victoria hizo pleno de victorias en la fase de grupos disputada inicialmente y después se impuso de manera consecutiva a Racing Villalbés (1-0), Numancia de Ares (2-1) y Betanzos (al que superó en la tanda de penaltis después del empate con el que terminó el tiempo reglamentario de su encuentro). En la Fase Plata, el título fue para el Eume Deportivo A tras derrotar en la final de la competición al Perlío A (0-1).