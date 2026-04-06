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+Futbol

Fiesta futbolística en Cariño durante su competición de Semana Santa

La competición se desarrolló entre las categorías prebenjamín e infantil

Redacción
06/04/2026 20:26
El equipo infantil del Cariño se impuso en su categoría
El equipo infantil del Cariño se impuso en su categoría
CEDIDA
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Cuatro días de fiesta futbolística se vivieron entre el jueves y el domingo de la semana pasada en el campo de Cariño con motivo de la decimoctava edición del torneo de fútbol 8 organizado por el club de la localidad. Desde la categoría prebenjamín a la infantil, cada una ocupó un día de una actividad a la que acudieron clubes de Ferrolterra, pero también de otros puntos de las provincias de A Coruña y de Lugo.

En cuanto a la nómina de ganadores, el Santa Cruz de Oleiros fue el campeón de la categoría prebenjamín al derrotar en la final al Portuarios, mientras que el Silva fue el mejor en el cuadro de consolación. En la competición benjamín, el título fue para el Racing Villalbés al derrotar al Silva en la final. Mientras tanto, en el torneo alevín, el triunfo fue para el Portuarios, que se impuso en el partido final al Silva. Por último, en la actividad infantil, el título se quedó en casa con la victoria del Cariño por 3-1 frente al Racing Villalbés.

La presencia de cientos de aficionados durante las cuatro jornadas dio más brillo a esta competición tradicional.

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