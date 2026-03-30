La playa de A Frouxeira, escenario de una jornada de convivencia de fútbol playa

Imagen de una competición de fútbol playa Emilio Cortizas

Finalmente va a ser la playa de A Frouxeira, en Valdoviño, la que acoja este martes, entre las 10.00 y las 13.00 horas, la segunda jornada de convivencia de fútbol playa que organiza la Real Federación Galega de Fútbol tras el éxito del año pasado.

Se trata de una iniciativa que ejercerá de preselección para formar los combinados gallegos que participen en diferentes torneos de ámbito estatal.

La iniciativa, que es libre y gratuita, está destinada a jugadores federados de fútbol y fútbol sala, desde las categorías prebenjamín hasta juvenil, que deben inscribirse en el formulario online habilitado en la web federativa.