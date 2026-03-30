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La playa de A Frouxeira, escenario de una jornada de convivencia de fútbol playa

El arenal valdoviñés acoge este martes una de las citas de la segunda edición de esta actividad

Redacción
30/03/2026 19:57
Imagen de una competición de fútbol playa
Imagen de una competición de fútbol playa
Emilio Cortizas
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Finalmente va a ser la playa de A Frouxeira, en Valdoviño, la que acoja este martes, entre las 10.00 y las 13.00 horas, la segunda jornada de convivencia de fútbol playa que organiza la Real Federación Galega de Fútbol tras el éxito del año pasado.

Se trata de una iniciativa que ejercerá de preselección para formar los combinados gallegos que participen en diferentes torneos de ámbito estatal.

La iniciativa, que es libre y gratuita, está destinada a jugadores federados de fútbol y fútbol sala, desde las categorías prebenjamín hasta juvenil, que deben inscribirse en el formulario online habilitado en la web federativa.

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