La Cultural Maniños salva su primera "bola de descenso"

Once titular de la Cultural Maniños en el partido ante el Puebla CEDIDA

Se resiste la Cultural Maniños a certificar su descenso a Primera Futgal. La victoria que consiguió en su visita al Burela (0-2) no lo saca de la última posición, pero evita que pierda la categoría matemáticamente. A seis jornadas para el final tiene las plazas de permanencia a 16 puntos de distancia, así que en el momento en el que deje de ganar –o que sus adversarios directos sí lo hagan– consumará la pérdida de la categoría.

Dos goles en el tramo final del partido, jugado en el campo de A Maros,a dieron forma a la victoria de la Cultural Maniños, un resultado que mantiene el Burela en la zona de descenso y que favorece, aunque de lejos, a O Val. Un penalti convertido por Gonza y otro marcado al poco por Chris permitieron sumar los tres puntos a la escuadra dirigida por Adrián Martínez, que encara al tramo final del campeonato con mejor ánimo.

Punto

Quien tendrá que seguir luchando para permanecer en Preferente es O Val, otro de los representantes de la delegación ferrolana que hay en la categoría. El cuadro naronés sumó un punto en el partido que lo enfrentó en Sinde al segundo clasificado, el Negreira (0-0), así que sigue en la penúltima plaza, pero a cinco puntos –uno menos que la jornada anterior– de dejar por debajo a los cuatro últimos de la competición.

Quien está en una situación clasificatoria más cómoda es el Miño, a quien la derrota que sufrió en el campo de Puebla (1-0) no lo saca de la décima plaza, pero hace que su verdugo se distancie ya en seis puntos. Un gol mediada la segunda parte provocó la derrota del cuadro dirigido por Mario David Pérez.