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+Futbol

El Miño se acerca a la permanencia en Preferente al ganar al Sigüeiro

La Cultural Maniños está a un paso de confirmar su descenso y O Val sigue en serios problemas

Redacción
23/03/2026 13:30
Fútbol. Eume Deportivo contra Miño
Mario David es el entrenador del Miño
Emilio Cortizas
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La victoria sobre el Sigüeiro (2-0) permite al Miño tomarse un respiro en su propósito de asegurar cuanto antes la permanencia en Preferente Futgal. El equipo que entrena Mario David Pérez, que gracias a este resultado escala a la décima plaza, ve ahora a seis puntos de distancia las cuatro últimas plazas –las que condenan con seguridad al descenso–, fue el protagonista del mejor resultado de los representantes de la delegación local en el grupo 1 de la categoría. Mientras, las posiciones que dan acceso a los playoffs de ascenso a Tercera están a nueve puntos.

Los otros dos representantes en la competición, en cambio, resolvieron sus encuentros con sendas derrotas. O Val, que empezó con el partido ante el Betanzos una fase del calendario en la que se enfrenta a los primeros clasificados, saldó con goleada en contra su visita al Betanzos (4-1). A pesar de adelantarse en los primeros minutos gracias a un gol de penalti de Marcos Vilela, su rival le dio la vuelta al marcador antes del descanso y en la segunda parte anotó dos tantos más para mantener a la escuadra naronesa en la penúltima plaza, ahora a seis puntos de los puestos que conceden la permanencia.

Quien está a punto de certificar su descenso es la Cultural Maniños tras su derrota en O Pote ante el Dumbría (0-1). A falta de siete jornadas del final, los 19 puntos que lo separan de la zona tranquila lo pueden condenar ya la semana siguiente.

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