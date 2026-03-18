Los cuartos de la Copa Ferrol llenan los campos locales en la jornada festiva

La Cultural Maniños espera hacer valer su categoría Emilio Cortizas

La Copa Ferrol entra en su recta final con la disputa este jueves de los cuatro encuentros de cuartos de final. Una lista de candidatos en la que no figura el Galicia de Mugardos, ganador del pasado año, si bien sí que está el subcampeón, O Val.

Los valexos visitan al Barallobre en O Ramo en uno de los tres duelos que comienzan a las 12.00 horas para buscar su billete a unas semifinales a disputarse el 5 de abril –la final tendrá lugar el 23 de mayo–. Galicia de Caranza-Cebarca y Perlío-Cultural Maniños completan esta sesión matutina copera.

La esperada jornada del trofeo local se completa a las 18.15 horas con el Rosalía y el Miño como protagonistas en el campo de O Lameiro. Precisamente estas dos formaciones fueron otras de las semifinalistas de la pasada edición.