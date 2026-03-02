O Val vuelve a casa para ganar y coger un soplo de aire fresco

O Val, durante el partido contra Burela Emilio Cortizas

El regreso de O Val al campo de Sinde, en el que no había jugado en lo que va de 2026 –este año disputó tres partidos en O Cadaval y uno en Mourente, en Valdoviño– le sirvió para recuperar un sabor a victoria que no disfrutaba desde hacía cuatro jornadas, cuando derrotó al Pol. Lo hizo, además, goleando a un rival directo por la permanencia, el Burela (3-0), que lo precede en la tabla pero ahora con solo cuatro puntos de ventaja. Mientras, la zona de permanencia se encuentra a cinco a falta de diez jornadas.

La de la formación valexa fue la única victoria de los representantes de la delegación ferrolana en el grupo 1 de Preferente Futgal. Además, llegó después de realizar uno de los mejores encuentros del campeonato a pesar de la igualdad que caracterizó una primera parte solo cambiada por el gol de Caste tras una acción a balón parado. En la segunda mitad, sobre todo después de los cambios, la formación local fue netamente superior, sobre todo físicamente, y aumentó su renta con dos goles más en el tramo final, marcados por Caste y Álex Alonso. Este resultado da el “average” particular a O Val que, en caso de acabar el campeonato empatado a puntos con su rival, estará por delante en la clasificación.

Derrotas

Peor le fueron las cosas a los otros dos equipos locales en la competición. El Miño, el mejor clasificado en la tabla, perdió en su visita a uno de los equipos de la zona baja de la clasificación, el Dumbría (1-0). Este resultado hace perder una plaza a la escuadra miñense, que ahora se queda en la novena posición, pero sigue a seis puntos de las plazas que meten en los playoffs de ascenso a Tercera.

Mientras, a la Cultural Maniños las opciones de salvación se le van agotando. La derrota sufrida en su visita al campo del Paiosaco (3-0), un rival que lucha por meterse entre los que jugarán por dar el salto de categoría y que se mostró superior, lo mantiene en la última plaza. Pero ahora, su distancia con la zona de permanencia aumenta a los quince puntos con solamente treinta por jugarse.