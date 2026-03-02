O Val vuelve a casa para ganar y coger un soplo de aire fresco
El cuadro valexo, que jugó en Sinde por primera vez en 2026, derrotó al Burela, al que se acerca de la tabla clasificatoria
El regreso de O Val al campo de Sinde, en el que no había jugado en lo que va de 2026 –este año disputó tres partidos en O Cadaval y uno en Mourente, en Valdoviño– le sirvió para recuperar un sabor a victoria que no disfrutaba desde hacía cuatro jornadas, cuando derrotó al Pol. Lo hizo, además, goleando a un rival directo por la permanencia, el Burela (3-0), que lo precede en la tabla pero ahora con solo cuatro puntos de ventaja. Mientras, la zona de permanencia se encuentra a cinco a falta de diez jornadas.
La de la formación valexa fue la única victoria de los representantes de la delegación ferrolana en el grupo 1 de Preferente Futgal. Además, llegó después de realizar uno de los mejores encuentros del campeonato a pesar de la igualdad que caracterizó una primera parte solo cambiada por el gol de Caste tras una acción a balón parado. En la segunda mitad, sobre todo después de los cambios, la formación local fue netamente superior, sobre todo físicamente, y aumentó su renta con dos goles más en el tramo final, marcados por Caste y Álex Alonso. Este resultado da el “average” particular a O Val que, en caso de acabar el campeonato empatado a puntos con su rival, estará por delante en la clasificación.
Derrotas
Peor le fueron las cosas a los otros dos equipos locales en la competición. El Miño, el mejor clasificado en la tabla, perdió en su visita a uno de los equipos de la zona baja de la clasificación, el Dumbría (1-0). Este resultado hace perder una plaza a la escuadra miñense, que ahora se queda en la novena posición, pero sigue a seis puntos de las plazas que meten en los playoffs de ascenso a Tercera.
Mientras, a la Cultural Maniños las opciones de salvación se le van agotando. La derrota sufrida en su visita al campo del Paiosaco (3-0), un rival que lucha por meterse entre los que jugarán por dar el salto de categoría y que se mostró superior, lo mantiene en la última plaza. Pero ahora, su distancia con la zona de permanencia aumenta a los quince puntos con solamente treinta por jugarse.