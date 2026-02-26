Galicia, a por la final nacional

La selección gallega, tras su último entrenamiento FUTGAL

Dos peldaños separan a la selección gallega de aficionados de adjudicarse la fase nacional de la Copa de las Regiones UEFA. El partido que la enfrenta a su homónima de Canarias esta tarde –16.00 horas, Olímpic (Terrassa)– le brinda la posibilidad de subir el primero. Además, lo metería en una final –en la que se enfrentaría al vencedor de la segunda semifinal, que empareja a las 19.00 horas a Cataluña y Navarra– que clasificará al que gane para la fase europea de una competición que Galicia ya se adjudicó en 2023 en la fase de O Salnés.

El equipo dirigido por el ferrolano Manolo García, al frente de un cuerpo técnico con más presencia de Ferrolterra (los ayudantes Iván Balaguer y José Luis Fontao, y el entrenador de porteros Samuel Martínez), espera seguir yendo a más en la competición. Después de una discreta fase inicial, en la que consiguió su pase gracias a la alineación indebida de Andalucía, el cuadro “irmandiño” dio un buen nivel frente a Asturias en el tramo intermedio. Ahora, en la parte final del periplo nacional del certamen, confía en dar un paso más en su nivel para conseguir la clasificación.

Para ello tiene fe en los 18 jugadores del grupo 1 de Tercera Federación que ha convocado –con un par de cambios con respecto a la fase intermedia, incluidos el defensa Dopico y el delantero Juan Cambón, del Somozas–, que ya dieron muestra de su nivel en el partido ante Asturias. Ahora se enfrentan a un rival que históricamente está plagado de jugadores de talento ofensivo, así que le planteará dificultades para meterse en la final del torneo.

El equipo ganador de la fase final nacional representará a España en una competición en la que encabeza el palmarés da competición europea con cuatro títulos, defendiendo el logrado por Aragón en 2025. Anteriormente, Euskadi (2005), Castilla y León (2009) y Galicia (2023).

La selección autonómica que represente a España se medirá en la fase intermedia, ya a nivel internacional, a combinados de Hungría, Israel y Letonia. Será la manera de demostrar la capacidad que tiene el fútbol de Galicia no solo a nivel nacional, sino en el viejo continente.