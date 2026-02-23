Los representantes locales de Preferente no consiguen ganar

La Cultural Maniños ocupa la última posición EMILIO CORTIZAS

No hubo victorias para los representantes de la delegación ferrolana en el grupo 1 de Preferente Futgal con motivo de la vigésimo tercera jornada liguera. Un par de empates y una derrota fueron los resultados obtenidos por Miño, O Val y Cultural Maniños, resultados que no son suficientes de cara a las pretensiones que tienen para el tramo final del campeonato, al que todavía le quedan once jornadas.

El mejor clasificado de los locales, el Miño, no pudo pasar del empate sin goles (0-0) en su encuentro en el Municipal de Gallamonde frente al Órdenes, equipo que ocupa la cuarta plaza. Este resultado lleva a la escuadra dirigida por Mario David Pérez a perder una posición –ahora ocupa la octava plaza– y ver cómo su distancia con respecto a los puestos que clasifican para los playoffs de ascenso a Tercera División aumenta hasta la cifra de los seis puntos.

Dificultades

Los otros dos representantes de Ferrolterra están en posiciones de descenso. O Val, que ocupa la penúltima plaza, no pudo pasar de la igualada (1-1) ante el Dumbría, que sigue siendo el equipo que lo precede en la clasificación. A pesar de que la escuadra naronesa se adelantó gracias al tanto de Álex Casteleiro, su rival empató a los diez minutos e hizo que O Val solo pudiese sumar un punto, aunque reduce a cinco los que lo separan de la zona de permanencia.

Más difíciles están las csas para la Cultural Maniños, que en el partido ante el Pol tenía la ocasión de acercarse a un rival directo por la salvación. Sin embargo, la derrota cosechada (1-3) lo mantiene de colista, a doce puntos de los puestos deseados. Fue tras un choque en el que, después de que cada equipo marcase un gol antes del descanso, el cuadro lucense resolvió en el tramo final con dos tantos.