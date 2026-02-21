Una diferencia salvable para el Racing juvenil

A los verdes todavía les salen los cálculos Patricia G. Fraga

Todavía le salen los números al Racing de Ferrol juvenil para lograr la salvación en el grupo uno de División de Honor. Si bien estas matemáticas pasan por comenzar a sumar esta mañana ante el otro Racing de la competición, el de Santander –12.30 horas, O Pote–.

Un rival complicado que, si bien llega en la cuarta posición, cualquier traspié lo llevaría a abandonar esta zona noble muy apretada en su parte baja. Los de Míchel Alonso alcanzan finales de febrero tras haber sumado sólo dos puntos este año –con sendas

igualadas ante Arosa y Compostela– y con ganas y necesidad de más. Tres puntos no tan descabellados para el conjunto racinguista, ya que cabe recordar que en el duelo de la primera vuelta la derrota verde en tierras cántabras se produjo por la mínima diferencia en el marcador (1-0).